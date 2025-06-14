Рик Карлайл отреагировал на поражение «Индианы» в 4-м матче с «Оклахомой»
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (104:111, 2-2) прокомментировал поражение своей команды.
НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл
«Мы, как команда, немного застоялись. Но стоит отдать должное сопернику — «Тандер» продолжали идти вперёд, атаковать, и в концовке показали отличную игру в защите», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 40 минут на паркете защитник отметился 35 набранными очками при трёх подбора и трёх перехватах.
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