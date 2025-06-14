Рик Карлайл отреагировал на поражение «Индианы» в 4-м матче с «Оклахомой»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (104:111, 2-2) прокомментировал поражение своей команды.

«Мы, как команда, немного застоялись. Но стоит отдать должное сопернику — «Тандер» продолжали идти вперёд, атаковать, и в концовке показали отличную игру в защите», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 40 минут на паркете защитник отметился 35 набранными очками при трёх подбора и трёх перехватах.