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Фанаты «Индианы» пришли на матч в костюмах из «Тупой и ещё тупее» с фото Смита и Перкинса

Фанаты «Индианы» пришли на матч в костюмах из «Тупой и ещё тупее» с фото Смита и Перкинса
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Сегодня, 14 июня, завершился четвёртый матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 111:104 (2-2) в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

Примечательно, что перед матчем внимание привлекли двое болельщиков «Индианы», пришедшие в костюмах персонажей фильма «Тупой и ещё тупее» с портерами известных телеведущих, отличающихся своими неординарными высказываниями — Стивена Эй Смита и Кендрика Перкинса.

Фото: x.com/ScottAgness

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 40 минут на паркете защитник отметился 35 набранными очками при трёх подбора и трёх перехватах.

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