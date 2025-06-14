Фанаты «Индианы» пришли на матч в костюмах из «Тупой и ещё тупее» с фото Смита и Перкинса

Сегодня, 14 июня, завершился четвёртый матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 111:104 (2-2) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что перед матчем внимание привлекли двое болельщиков «Индианы», пришедшие в костюмах персонажей фильма «Тупой и ещё тупее» с портерами известных телеведущих, отличающихся своими неординарными высказываниями — Стивена Эй Смита и Кендрика Перкинса.

Фото: x.com/ScottAgness

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 40 минут на паркете защитник отметился 35 набранными очками при трёх подбора и трёх перехватах.