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Паскаль Сиакам: у «Пэйсерс» команда, способная на чемпионство в НБА

Паскаль Сиакам: у «Пэйсерс» команда, способная на чемпионство в НБА
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (104:111, 2-2) продолжает сохранять уверенность в успехе своей команды, несмотря на сегодняшнее поражение.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

«У нас, у «Пэйсерс», есть уверенность в своих силах. У нас есть команда, способная на это [чемпионство]», — заявил Сиакам во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 40 минут на паркете защитник отметился 35 набранными очками при трёх подбора и трёх перехватах.

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