Паскаль Сиакам: у «Пэйсерс» команда, способная на чемпионство в НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (104:111, 2-2) продолжает сохранять уверенность в успехе своей команды, несмотря на сегодняшнее поражение.

«У нас, у «Пэйсерс», есть уверенность в своих силах. У нас есть команда, способная на это [чемпионство]», — заявил Сиакам во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 40 минут на паркете защитник отметился 35 набранными очками при трёх подбора и трёх перехватах.