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«Всё решено». Баркли сделал категоричное заявление после 4-го матча «Индиана» — «Оклахома»

«Всё решено». Баркли сделал категоричное заявление после 4-го матча «Индиана» — «Оклахома»
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли подвёл итоги четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер», который завершился победой «Оклахомы» со счётом 111:104 (2-2).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

«Мне кажется, у них [«Пэйсерс»] действительно проблемы. Когда соперник прижат к стенке, нужно добивать его, использовать свой шанс. Если бы они повели в серии 3-1, их положение было бы практически безупречным. Но теперь серия возвращается в Оклахому, а у «Тандер», на мой взгляд, команда сильнее. Они вернулись к своему основному стартовому составу и в следующем матче будут выглядеть лучше.

К тому же они понимают, что нужно больше задействовать скамейку и придерживаться того стиля, который привёл их в финал НБА. Они снова сделают ставку на габаритных игроков, чтобы доминировать на щитах, как раньше. Серия возвращается в Оклахому, и, по-моему, всё уже решено. Сегодняшний матч был ключевым для обеих команд», — заявил Баркли в эфире NBA TV.

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