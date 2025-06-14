Марк Дэйгнолт отреагировал на 35 очков Шея Гилджес-Александера в 4-м матче с «Индианой»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (111:104, 2-2) оценил выступление разыгрывающего Шея Гилджес-Александера, который отметился 35 набранными очками, где 15 из них — в заключительной четверти.

«Он [Шей Гилджес-Александер] просто невероятен, это очевидно. В концовке он взял инициативу на себя в атаке и сыграл решающую роль. Он и Даб [Джейлен Уильямс] здорово проявили себя с точки зрения исполнения — какие броски они забивали! Шей был просто великолепен. Это была очень сложная игра против действительно сильного соперника, одной из лучших команд лиги», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.