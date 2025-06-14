«Настоящее благословение». Гилджес-Александер объяснил свою любовь к напряжённым финалам

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (111:104, 2-2) оценил своё 35-очковое выступление. В заключительной четверти Гилджес-Александер набрал 15 очков.

«Я наслаждаюсь такими моментами, люблю их — будь то хорошие или плохие. Когда я был ребёнком и бросал мяч на подъездной дорожке, я мысленно отсчитывал последние секунды ради этих мгновений, а теперь у меня есть возможность переживать их по-настоящему.

Это настоящее благословение, это приносит радость. Я прекрасно понимал, каково будет проиграть сегодня, и не хотел уходить с площадки, даже не попытавшись до конца», — рассказал Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.