«Я всегда хочу побеждать». Карузо раскрыл свою мотивацию после 4-го матча с «Индианой»

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (111:104, 2-2) рассказал о своём настрое и подходе.

«Я хочу побеждать. Мне не важно, идёт ли обычная тренировка в сентябре перед началом сезона, это 45-я или 50-я игра перед Матчем всех звёзд, или четвёртая игра финала, когда мы проигрываем 1-2 — я всегда хочу победы. Именно поэтому я добился успеха и до сих пор играю в НБА», — заявил Карузо во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 40 минут на паркете защитник отметился 35 набранными очками при трёх подборах и трёх перехватах.