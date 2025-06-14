Дэйгнолт защитил судей после 71 штрафного броска в 4-м матче «Индиана» — «Оклахома»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (111:104, 2-2) прокомментировал большое количество штрафных во время встречи — 71 на обе команды.

«Ну, было действительно много фолов, поэтому и штрафных бросков было столько же. По-моему, судьи отлично справились со своей работой. Обе команды часто выходили на линию штрафных», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 40 минут на паркете защитник отметился 35 набранными очками при трёх подборах и трёх перехватах.