Тайриз Халибёртон прокомментировал поражение «Индианы» в 4-м матче с «Оклахомой»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (104:111, 2-2) отреагировал на поражение своей команды.

«Я понимаю, что мне нужно прибавлять и лучше контролировать темп игры. В прошлом матче мне это удалось гораздо лучше, особенно в концовке: я держал ритм, подбирал мячи и действительно задавал нужную скорость. Считаю, что нам необходимо эффективнее использовать возможности для быстрых отрывов после хорошей игры в защите.

В четвёртой четверти мы слишком часто фолили, много раз вводили мяч из-за боковой и были вынуждены разыгрывать комбинации вместо того, чтобы убегать вперёд. Это моя зона ответственности — именно я должен обеспечить команде более быстрый переход в атаку в ключевые моменты. В пятой игре я обязательно сыграю лучше», — заявил цитирует Халибёртона ClutchPoints.