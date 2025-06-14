Гилджес-Александер повторил достижение Карри и Дончича в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал обладателем внушительного достижения в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

По информации Polymarket Hoops, MVP НБА и лидер «Оклахомы» Гилджес-Александер стал всего лишь третьим игроком в истории лиги, кому удавалось набрать как минимум 600 очков во время одного плей-офф среди разыгрывающих. Ранее это покорялось лишь Стефену Карри и Луке Дончичу.

Напомним, «Оклахома» одержала победу в четвёртом матче финала НБА над «Индианой» со счётом 111:104. Гилджес-Александер набрал 35 очков, три подбора и столько же перехватов. Счёт в серии за чемпионство равный — 2-2.