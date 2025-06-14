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Гилджес-Александер повторил достижение Карри и Дончича в плей-офф НБА

Гилджес-Александер повторил достижение Карри и Дончича в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал обладателем внушительного достижения в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

По информации Polymarket Hoops, MVP НБА и лидер «Оклахомы» Гилджес-Александер стал всего лишь третьим игроком в истории лиги, кому удавалось набрать как минимум 600 очков во время одного плей-офф среди разыгрывающих. Ранее это покорялось лишь Стефену Карри и Луке Дончичу.

Напомним, «Оклахома» одержала победу в четвёртом матче финала НБА над «Индианой» со счётом 111:104. Гилджес-Александер набрал 35 очков, три подбора и столько же перехватов. Счёт в серии за чемпионство равный — 2-2.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл
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