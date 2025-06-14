Алекс Карузо стал обладателем уникальной статистики для запасных в финале НБА

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо первым в истории финалов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал определённую статистическую линейку, выходя со скамейки запасных.

По информации статистического портала StatMuse, Карузо стал единственным запасным, кому в финале НБА удалось набрать как минимум 20 очков и сделать пять перехватов.

В четвёртой игре финала «Оклахома» выиграла со счётом 111:104. Помимо 20 очков и пяти перехватов, Карузо также оформил три подбора и один блок-шот, чем помог своей команде одержать победу. Счёт в финальной серии равный — 2-2.

Напомним, для Карузо это первый сезон за «Оклахому». Ранее Алекс выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».