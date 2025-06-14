Алекс Карузо стал обладателем уникальной статистики для запасных в финале НБА
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Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо первым в истории финалов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал определённую статистическую линейку, выходя со скамейки запасных.
По информации статистического портала StatMuse, Карузо стал единственным запасным, кому в финале НБА удалось набрать как минимум 20 очков и сделать пять перехватов.
В четвёртой игре финала «Оклахома» выиграла со счётом 111:104. Помимо 20 очков и пяти перехватов, Карузо также оформил три подбора и один блок-шот, чем помог своей команде одержать победу. Счёт в финальной серии равный — 2-2.
Напомним, для Карузо это первый сезон за «Оклахому». Ранее Алекс выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».
НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл
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