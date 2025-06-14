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Юдонис Хаслем высказался о переходе Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс»

Юдонис Хаслем высказался о переходе Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем дал комментарий по поводу обмена Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс».

«Я думаю, что ни у кого нет вопросов по поводу больших заслуг Луки и о том, чего он добился в нашем спорте, и не у всех есть талант как у Дончича. Но у него нет защиты, и вся команда должна стоять на страже во время игры, чтобы поддержать его и тогда фанаты начинают разделяться.

В такие моменты команда начинает нервничать и говорить: «Эй, мы не можем победить с этим парнем, каким бы классным он ни был, каким бы талантливым он ни был, мы не можем победить с этим парнем» — приводит слова Хаслема NBA Analysis.

Напомним, 2 февраля стало известно, что «Даллас» решил обменять Дончича на Энтони Дэвиса.

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