Инсайдер назвал две команды НБА, заинтересованные в Уэстбруке

36-летний звёздный американский игрок Расселл Уэстбрук, игравший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника в минувшем сезоне, может быть интересен таким клубам как «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс», сообщил инсайдер Адам Уэллс из Bleacher Report.

По мнению Адама, обеим командам нужен разыгрывающий защитник, так как звезда «Далласа» Кайри Ирвинг выбыл из-за повреждения крестообразной связки колена, а в «Сакраменто» после обмена ДеАарона Фокса в «Сан-Антонио Спёрс» нет классического разыгрывающего.

Уэстбрук играл с одной из звёзд «Далласа» Энтони Дэвисом в «Лос-Анджелес Лейкерс», а из «Сакраменто» успел выступить с Домантасом Сабонисом в «Оклахоме-Сити Тандер».