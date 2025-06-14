Сиакам стал пятым игроком в истории финалов НБА с определёнными показателями

Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам оформил внушительную статистическую линейку в финале НБА с «Оклахома-Сити Тандер», которая ранее покорялась лишь четырём игрокам в истории.

По информации статистического портала StatMuse, Сиакам набрал как минимум 20 очков, пять подборов, пять передач и столько же перехватов, став всего пятым игроком с такими показателями в истории финалов НБА. Ранее этого добивались Аллен Айверсон, Леброн Джеймс, Рэджон Рондо и Джимми Батлер.

Напомним, «Индиана» проиграла «Оклахоме» в четвёртом матче финала НБА со счётом 104:111. Счёт в серии за чемпионство равный — 2-2.