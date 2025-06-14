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Сиакам стал пятым игроком в истории финалов НБА с определёнными показателями

Сиакам стал пятым игроком в истории финалов НБА с определёнными показателями
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Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам оформил внушительную статистическую линейку в финале НБА с «Оклахома-Сити Тандер», которая ранее покорялась лишь четырём игрокам в истории.

По информации статистического портала StatMuse, Сиакам набрал как минимум 20 очков, пять подборов, пять передач и столько же перехватов, став всего пятым игроком с такими показателями в истории финалов НБА. Ранее этого добивались Аллен Айверсон, Леброн Джеймс, Рэджон Рондо и Джимми Батлер.

Напомним, «Индиана» проиграла «Оклахоме» в четвёртом матче финала НБА со счётом 104:111. Счёт в серии за чемпионство равный — 2-2.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл
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