Гилджес-Александер повторил достижение в финале НБА, которое держалось 54 года

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер показал впечатляющие показатели в заключительной четверти четвёртого матча финала НБА с «Индианой Пэйсерс».

По информации журналиста и инсайдера Томера Азарли в социальной сети X (ранее Twitter), Гилджес-Александер набрал 15 очков за последние пять минут игры. Это наибольшее количество очков за пять минут до конца матча в финале НБА с 1971 года.

Всего на счету Гилджес-Александера 35 очков, три подбора, один блок-шот и три перехвата.

Напомним, «Индиана» проиграла «Оклахоме» в четвёртом матче финала НБА со счётом 104:111. Счёт в серии за чемпионство равный — 2-2.