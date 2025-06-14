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Гилджес-Александер повторил достижение в финале НБА, которое держалось 54 года

Гилджес-Александер повторил достижение в финале НБА, которое держалось 54 года
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер показал впечатляющие показатели в заключительной четверти четвёртого матча финала НБА с «Индианой Пэйсерс».

По информации журналиста и инсайдера Томера Азарли в социальной сети X (ранее Twitter), Гилджес-Александер набрал 15 очков за последние пять минут игры. Это наибольшее количество очков за пять минут до конца матча в финале НБА с 1971 года.

Всего на счету Гилджес-Александера 35 очков, три подбора, один блок-шот и три перехвата.
Напомним, «Индиана» проиграла «Оклахоме» в четвёртом матче финала НБА со счётом 104:111. Счёт в серии за чемпионство равный — 2-2.

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