«Незрелый». Конфликт Уэстбрука со звездой «Денвера» — причина выхода в свободные агенты

36-летний звёздный американский баскетболист Расселл Уэстбрук, игравший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника в минувшем сезоне, мог отказаться от опции игрока из-за конфликта с форвардом Аароном Гордоном, сообщила журналистка Рамона Шелбёрн из ESPN.

«Через несколько минут после того, как «Наггетс» проиграли «Клипперс» во втором матче серии первого раунда плей-офф, у Дэвида Адельмана возникла проблема.

Пока он был на арене и давал интервью после матча, между Уэстбруком и Гордоном в раздевалке разгорелся жаркий конфликт. За пределами раздевалки один игрок рассказал, почему Гордон мог так поступить. «Он такой незрелый», — сказал он о Уэстбруке», — приводит слова Рамоны издание Hoopswire.