Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Незрелый». Конфликт Уэстбрука со звездой «Денвера» — причина выхода в свободные агенты

«Незрелый». Конфликт Уэстбрука со звездой «Денвера» — причина выхода в свободные агенты
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний звёздный американский баскетболист Расселл Уэстбрук, игравший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника в минувшем сезоне, мог отказаться от опции игрока из-за конфликта с форвардом Аароном Гордоном, сообщила журналистка Рамона Шелбёрн из ESPN.

«Через несколько минут после того, как «Наггетс» проиграли «Клипперс» во втором матче серии первого раунда плей-офф, у Дэвида Адельмана возникла проблема.

Пока он был на арене и давал интервью после матча, между Уэстбруком и Гордоном в раздевалке разгорелся жаркий конфликт. За пределами раздевалки один игрок рассказал, почему Гордон мог так поступить. «Он такой незрелый», — сказал он о Уэстбруке», — приводит слова Рамоны издание Hoopswire.

Сейчас читают:
Инсайдер назвал две команды НБА, заинтересованные в Уэстбруке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android