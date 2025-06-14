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Дом экс-тренера ЦСКА Итудиса пострадал при ракетном ударе по Израилю — Kurir

Дом экс-тренера ЦСКА Итудиса пострадал при ракетном ударе по Израилю — Kurir
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Дом, в котором находится квартира бывшего главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса, пострадал в результате ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщает сербская газета Kurir.

Как сообщается, одна из ракет прошла мимо израильской системы ПВО в Гуш‑Дане и попала в дом, где проживает Итудис. Но квартира тренера не пострадала, так как удар пришёлся на другую сторону здания. Стоит отметить, что Итудис и его семьи в настоящий момент находятся на отдыхе в Греции.

Напомним, Итудис возглавлял московский ЦСКА с 2014 по 2022 год. Он шесть раз привёл армейцев к титулу чемпиона Единой лиги ВТБ, а также два раза побеждал с ними в Евролиге.

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