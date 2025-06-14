Сиакам в финале НБА оформил уникальную статистическую линейку

Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам оформил уникальную статистическую линейку в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По информации инсайдера и журналиста Томера Азарли в социальной сети X (ранее Twitter), Сиакам стал первым игроком в истории финалов НБА, которому удалось набрать 10 очков и сделать как минимум четыре перехвата.

Отметим, 31-летний Сиакам закончил встречу с 20 очками, восемью подборами, пятью передачами и пятью перехватами в активе.

Напомним, «Индиана» проиграла «Оклахоме» в четвёртом матче финала НБА со счётом 104:111. Счёт в серии за чемпионство равный — 2-2.