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«Завели в тёмную комнату». Бывший игрок НБА пожаловался на клуб и тренера

«Завели в тёмную комнату». Бывший игрок НБА пожаловался на клуб и тренера
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс, который сейчас работает аналитиком, поделился историей про «Нью-Йорк Никс» и Тома Тибодо.

«Я не фанат Тибодо. Лично для меня это был не лучший опыт, он со мной плохо обращался. Мой первый разговор с ним, он подходит и говорит: «Рад, что ты здесь. Я хотел заполучить Деррика Роуза, но у тебя всё получится». Прошло пару месяцев, и как думаете, кто появляется в команде? Деррик Роуз. Я сразу понял, что скоро уйду.

И как они это провернули — безумие. Завели в тёмную комнату, там сидели Леон Роуз [генеральный менеджер], Уорлдуайд Уэс [исполнительный вице-президент] и Тибодо. Всё происходило в темноте, прямо как на допросе. И сообщили: «Мы тебя обменяем, у нас появился Деррик. Пока не найдём вариант, можешь больше не ездить вместе с командой», — рассказал Риверс в своём подкасте.

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