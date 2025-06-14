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Журналист рассказал о графике дня Вембаньямы в шаолиньском храме

Журналист рассказал о графике дня Вембаньямы в шаолиньском храме
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Американский журналист Дасти Гарза рассказал о режиме дня звёздного французского центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктора Вембаньямы из команды «Сан-Антонио Спёрс» во время его жизни в храме монахов Шаолиня.

«Виктор Вембаньяма серьёзно относится к своему затворничеству и не хочет, чтобы его беспокоили. Встречи с ним редки, хотя у монахов можно получить фотографии и автографы, а туристы в основном оставляют его в покое. Мне сказали, что Шаолиньский Вемби просыпается в 4:30 утра, чтобы побегать, и его периодически замечают возле пещеры Бодхидхармы и на дорожках храма.

Утренние тренировки обычно проходят на территории храма, а обед — за его пределами. Около пяти часов вечера он снова бегает перед вечерними занятиями», — написал Гарза в социальной сети Х (ранее Twitter).

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