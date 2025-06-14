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Гилджес-Александер — автор редкого достижения в финале НБА, набрав 15 очков в 4-й четверти

Гилджес-Александер — автор редкого достижения в финале НБА, набрав 15 очков в 4-й четверти
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, который является самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набрал 15 очков в заключительной четверти четвёртого матча финала с «Индианой Пэйсерс».

По информации инсайдера и журналиста Томера Азарли в социальной сети X (ранее Twitter), это всего лишь 21-й случай с 1997 года, когда игрок набрал как минимум 15 очков в четвёртой четверти встречи финала НБА.

Отметим, Гилджес-Александер записал на свой счёт 15 очков в заключительной четверти, в свою очередь, «Индиана» общими командными усилиями набрала лишь 17 очков в решающем отрезке.

Напомним, «Оклахома» победила в четвёртом матче финала НБА со счётом 111:104. Счёт в серии за чемпионство равный — 2-2.

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