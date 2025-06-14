Гилджес-Александер вышел на третье место в истории НБА по очкам в первых играх финала

26-летний звёздный канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, вышел на третье место в истории североамериканской лиги по количеству очков за первые карьерные четыре игры финала.

Абсолютным рекордсменом является легендарный Рик Бэрри, которые за первые четыре матча в своей карьере в финале набрал 165 очков. На втором месте расположился Аллен Айверсон — 141. У Гилджес-Александера — 131 очко. Дуэйн Уэйд и Яннис Адетокунмбо разделяют четвёртую строчку — 129.

«Оклахома» в финале встречается с «Индианой Пэйсерс», счёт после четырёх матчей равный — 2-2.