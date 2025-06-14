Ларса Пиппен раскрыла причину окончания её отношений с сыном легендарного Джордана

Известная 50-летняя телеведущая Ларса Пиппен, которая с января 2023 года по июль 2024 года была в отношениях с 34-летним сыном легендарного баскетболиста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана Маркусом Джорданом, рассказала о причинах разрыва их отношений.

«Когда я была с Маркусом, мои дети говорили: «Хватит сходиться и расставаться, просто сойдите с ума». Вот тогда я и подумала, что мне нужно уйти от этой ситуации и прекратить всё здесь и сейчас — мои дети видели, что это были нехорошие отношения для меня», — приводит слова Пиппен Daily Mail.

В настоящий момент Ларса встречается с экс-баскетболистом Джеффом Коби.