Кармело Энтони категорично отреагировал на возможный обмен Янниса Адетокунбо в «Нью-Йорк»

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони высказался против возможного обмена звёздного греческого форварда и чемпиона североамериканской лиги Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс» в «Нью-Йорк Никс».

«Я приведу Лонзо [Болла] сюда. Смотри, низкий риск, высокая награда… Теперь, когда ДжейБи [Брансон] покинет игру, Лонзо сможет стать первым номером.

«Никс» не нужен Яннис, «Никс» ничего из этого не нужно», — приводит слова Энтони издание Sportskeed.

Адетокунбо выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. За это время он завоевал чемпионство в 2021-м и стал самым ценным игроком (MVP) финала. В 2019 и 2020 годах признавался MVP регулярного сезона.