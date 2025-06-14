Назван клуб НБА, который провёл закрытую тренировку для Егора Дёмина

Журналист Дэнни Маранг в социальной сети X (ранее Twitter) рассказал, что согласно его источникам из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), российский баскетболист Егор Дёмин провёл закрытую тренировку с одним из клубов североамериканской лиги.

По сообщению Маранга, этим клубом оказался «Портленд Трэйл Блэйзерс». Помимо Дёмина, «первопроходцы» пригласили Дерика Куина и Ноа Пенду. Игроки тренировались за закрытыми дверьми — без участия в мероприятии СМИ и прессы.

Напомним, 19-летний Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который в 2025 году состоится в ночь с 25 на 26 июня. «Портленд» имеет в своём активе 11-й выбор на драфте. Россиянин котируется с 11-го по 19-й пик.