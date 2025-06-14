Звезда «Локомотива-Кубань» Кливленд — игрок ЦСКА

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31-летний американский профессиональный баскетболист Антониус Кливленд, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, стал игроком действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА. Контракт рассчитан на два сезона.

По сообщениям пресс-службы «Локомотива-Кубань», за который Кливленд провёл сезон-2024/2025, краснодарцы получат денежную компенсацию от армейцев.

В составе «Локомотива-Кубань» Антониус провёл 56 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 14 очков, 4,3 подбора, 3 передачи и 1,7 перехвата при 0,7 блок-шота. Также Кливленд получил награду «Лучший защищающийся игрок сезона-2024/2025».

«От души благодарим Эй Си за яркий год, проведённый в «Локо», невероятные попадания, ставшие украшением чемпионата, и эмоции, которые он подарил краснодарским болельщикам своей игрой! Желаем успехов в продолжении карьеры!» — говорится в заявлении команды.