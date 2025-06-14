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Андреас Пистиолис прокомментировал переход Антониуса Кливленда в ЦСКА

Андреас Пистиолис прокомментировал переход Антониуса Кливленда в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис выразил слова приветствия в адрес новичка команды Антониуса Кливленда, который перешел к ним из краснодарского «Локомотива-Кубань».

«Хотел бы приветствовать Антониуса в ЦСКА. Рад работать с игроком, который воплощает в себе многие качества, которые соответствуют как моей баскетбольной, так и личной философии», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА.

Напомним, Кливленд по итогам сезона 2024/2025 Антониус признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ. По итогам сезона, «Локомотив-Кубань» занял четвёртое место, уступив в серии за третье место казанскому УНИКСу.

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