Кливленд: ЦСКА — самый успешный баскетбольный клуб в Европе

31-летний звёздный американский форвард Антониуса Кливленда, который перешёл к в состав действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА из «Локомотива-Кубань», прокомментировал свой трансфер в столицу.

«Рад представлять организацию с такой славной историей. ЦСКА, пожалуй, самый успешный баскетбольный клуб в Европе, и я благодарен за возможность в его составе продемонстрировать, на что способен», — приводит слова Кливленда пресс-служба армейцев.

Новобранец армейцев – уроженец Мемфиса, штат Теннесси, выпускник университета «Саут-ист Миссури Стэйт». Он не был выбран на драфте НБА в 2017 году, однако следующие четыре сезона провел в структуре сильнейшей лиги мира, выступая то за основные команды, то за фарм-клубы из G-лиги.

В Единой лиге дебютировал в 2024-м в составе «Локомотива-Кубань», с которым занял четвёртое место в «регулярке» и четвёртое по итогам плей-офф.