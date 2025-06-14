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Антониус Кливленд: я благодарен «Локо» за предоставленную возможность

Антониус Кливленд: я благодарен «Локо» за предоставленную возможность
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31-летний американский баскетболист Антониус Кливленд, который перешел из «Локомотива-Кубань» в московский ЦСКА выразил слова благодарности в адрес краснодарского клуба и их фанатов.

«Я благодарен «Локо» за предоставленную возможность защищать цвета клуба с такой богатой историей.

Я провёл в Краснодаре год, но за это время успел его по-настоящему полюбить. Меня и мою семью здесь очень хорошо приняли.

У «Локо» невероятные болельщики, они заряжали нас энергией и в самые нужные моменты гнали вперёд! Безусловно, мне очень понравилось выступать перед такой тонко понимающей баскетбол публикой.

Желаю клубу всего самого наилучшего и не прощаюсь!» — приводит слова Кливленда пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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