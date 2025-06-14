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«Сожалею». Главный тренер «Локомотива-Кубань» — об уходе Кливленда

«Сожалею». Главный тренер «Локомотива-Кубань» — об уходе Кливленда
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Президент и главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отреагировал на уход звезды краснодарской команды Антониуса Кливленда в стан действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА.

«Благодарю Анитониуса за время, проведённое в «Локо». Минувший сезон получился ярким и эмоциональным. Вместе мы прошли непростой путь, всегда боролись до последних секунд и были близки к успеху.

Желаю Антониусу дальнейшего прогресса. Сожалею о его уходе из клуба, но в то же время рад, что он продолжит впечатлять своей игрой зрителей Единой лиги. Уверен, что в следующем сезоне наше соперничество будет таким же ярким и непредсказуемым», — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарцев.

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