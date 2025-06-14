«Ему просто 100 лет». Звезда «Оклахомы» Уильямс — о вкладе Карузо в игру команды

Тяжёлый форвард и один из лидеров команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс после победы в четвёртом матче финальной серии плей-офф сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс» (111:104) оценил вклад в игру коллектива 31-летнего американского защитника Алекса Карузо.

«Алекс действительно хорошо понимает, что нужно в игре, и делает это на 100%, что сложно сделать, поскольку ему около 100 лет (смеётся)… Он просто наш связующий элемент», — приводит слова Уильямса издание Clutch Рoints.

Самым результативным игроком четвёртого матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков и три подбора. Его одноклубник лёгкий форвард Джейлен Уильямс записал себе в актив 27 очков, семь подборов и три результативные передачи.