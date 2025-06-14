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«Ему просто 100 лет». Звезда «Оклахомы» Уильямс — о вкладе Карузо в игру команды

«Ему просто 100 лет». Звезда «Оклахомы» Уильямс — о вкладе Карузо в игру команды
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Тяжёлый форвард и один из лидеров команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс после победы в четвёртом матче финальной серии плей-офф сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс» (111:104) оценил вклад в игру коллектива 31-летнего американского защитника Алекса Карузо.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

«Алекс действительно хорошо понимает, что нужно в игре, и делает это на 100%, что сложно сделать, поскольку ему около 100 лет (смеётся)… Он просто наш связующий элемент», — приводит слова Уильямса издание Clutch Рoints.

Самым результативным игроком четвёртого матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков и три подбора. Его одноклубник лёгкий форвард Джейлен Уильямс записал себе в актив 27 очков, семь подборов и три результативные передачи.

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