Стоякович высказался о знаковой серии в плей-офф с «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Предраг Стоякович рассказал, как во времена игры за «Сакраменто Кингз» он вместе с командой проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Западной конференции.

«В 2002 году у нас определённо были шансы. У нас даже была седьмая игра дома. Но если быть честными и справедливыми как спортсмены, мы много раз промахнулись с игры и со штрафной линии. Мы не обеспечили себе подборы в защите, когда это было нужно… Так что, не вдаваясь слишком глубоко во всё остальное — потому что в спорте всегда есть такие моменты, во время которых мы оглядываемся назад, как в шестой игре, — эти моменты оставляют след в нашей карьере. Но я искренне верю, что как команда мы играли в баскетбол лучше в следующем году. Мы были более цельными и более зрелыми», — приводит слова Стояковича USA TODAY.

Отметим, что серия между «Сакраменто» и «Лейкерс» в 2002 году вызвала много споров по поводу судейства. Многие обвиняли рефери в том, что они намеренно подсуживают «озёрникам», чтобы команда выиграла свой третий титул кряду.