Член Зала славы баскетбола: старая эпоха ушла — больше нет Леброна, Стефа

Член Зала славы баскетбола и 12-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Гервин считает, что «Сан-Антонио Спёрс» находится в выгодном положении и теперь имеет возможность создать команду вокруг молодых игроков, а не старых звёзд лиги, время которых, по его словам, уже ушло.

«У «Спёрс» отличные новости: к команде присоединились Фокс и Вембаньяма. У них теперь есть крепкое ядро, на базе которого можно построить что-то серьёзное. Послушайте, все мы понимаем: старая эпоха ушла — больше нет Леброна, Стефа. Теперь наступило время молодых. В конце концов, каждый когда-нибудь становится бывшим игроком», — приводит слова Гервина портал Hoopshype.