Майкл Джордан отреагировал на действия скандального рэпера Пи Дидди

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан отреагировал на то, что Шон Комбс, более известный как рэпер Пи Дидди, использовал его образ в своих скандальных вечеринках. По информации Daily Mail, Джордан был проинформирован о том, что Пи Дидди мог использовать образ Майкла.

Сам баскетболист не собирается ввязываться в подобную историю, держась от неё как можно дальше, потому что считает всё происходящее очень странным.

Напомним, Пи Дидди арестовали в прошлом году. Рэпера и продюсера обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуализированного характера, торговле людьми, организации оргий с участием несовершеннолетних, распространении наркотиков.