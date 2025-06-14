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Перкинс: Дюрант не тот игрок, который способен самостоятельно привести команду к успеху

Перкинс: Дюрант не тот игрок, который способен самостоятельно привести команду к успеху
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс высказался в адрес тяжёлого форварда «Финикс Санз» соотечественника Кевина Дюранта.

«Очевидно, что Кевин Дюрант, скорее всего, будет обменян либо до драфта, либо непосредственно в день драфта. Но я бы хотел предостеречь те команды, которые планируют заполучить его. Дюрант безусловно является ценным усилением, если вы стремитесь к чемпионству, — это факт. Однако он не тот игрок, который способен самостоятельно привести команду к успеху.

Вспомните, как «Бруклин» с его участием, Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом стал одним из самых неудачных проектов в истории НБА. А «Финикс» с очередной большой тройкой повторил ту же судьбу. Более того, команда уволила уже двух чемпионских тренеров — Фрэнка Вогеля и Майка Буденхольцера», — приводит слова Перкинса портал Hoopshype.

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