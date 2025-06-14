«Давай, Стив». Дюрант подколол Стивена Эй Смита за игру в пасьянс во время финала НБА

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант снова отреагировал на поведение известного телеэксперта Стивена Эй Смита.

Один из фанатов в социальных сетях заметил, что во время четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» Стивен Эй Смит, будучи на трибунах, раскладывал пасьянс на своём телефоне вместо того, чтобы следить за игрой.

Дюрант обратил внимание на этот пост и опубликовал это фото в своих соцсетях, сопроводив подписью «Давай, Стив».

Фото: Соцсети Кевина Дюранта

Ранее Стивен Эй Смит высоко оценил игровые навыки Дюранта, но поставил под сомнение его лидерские качества и способность вдохновлять товарищей по команде. В ответ Дюрант назвал его «клоуном».