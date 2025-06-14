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«Ты собираешься завершить карьеру?» Леброн Джеймс опубликовал загадочный видеоролик

«Ты собираешься завершить карьеру?» Леброн Джеймс опубликовал загадочный видеоролик
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил на своей странице в социальной сети X видеоролик, в котором ему задают вопрос: «Леброн! Леброн! Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру? Что дальше?»

На этом видео обрывается. В подписи к ролику Джеймс написал: «Я сам задаюсь этим вопросом… 🤔👑 #реклама».

Напомним, сезон-2024/2025 стал для 40-летнего игрока 22-м в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда Джеймса, «Лейкерс», завершила выступление в плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» в первом раунде со счётом 1-4.

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