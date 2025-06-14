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Экс-игрок ЦСКА пропустит финал чемпионата Франции из-за инцидента в ночном клубе

Экс-игрок ЦСКА пропустит финал чемпионата Франции из-за инцидента в ночном клубе
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Американский разыгрывающий Майк Джеймс был отстранён командой «Монако» от участия в финале чемпионата Франции. Об этом сообщил главный тренер команды Василис Спанулис. Причиной отстранения стало нарушение режима американским баскетболистом.

«Майк Джеймс отстранён на весь финал», — приводит слова Спанулиса BasketNews.

Как сообщается, Джеймс стал участником ссоры в ночном клубе, однако подробности инцидента не разглашаются. При этом, по мнению команды, Джеймс находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, как сообщает источник, Джеймс оспаривает версию команды и утверждает, что у него есть записи с камер наблюдения из ресторана, которые подтверждают его версию.

Контракт Джеймса с «Монако» рассчитан до 2027 года, однако, по слухам, он может покинуть клуб в это межсезонье.

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