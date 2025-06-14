Отец Гилджес-Александера отпустил жёсткую шутку в адрес Джеффа Тига, упомянув его жену

Вон Александер, являющийся отцом лидера и разыгрывающего защитника «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджеса-Александера, отпустил жёсткую шутку в адрес чемпиона НБА в составе «Милуоки Бакс» Джеффа Тига, упомянув его жену.

Мужчины говорили о недавних успехах Шея в лиге. Вон Александер выразил уважение Тигу, назвав его хорошим отцом. Однако Джефф возразил, указав, что пока не имеет детей. Отец Гилджес-Александера ответил ему следующее.

«Не беспокойся, мужик. Всё, что тебе нужно сделать, — это отдать свою жену мне, и займусь ею. А когда она родит сына, я буду тренировать его каждый день», — приводит слова Александера портал Sportskeeda.