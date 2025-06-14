Егор Дёмин показал, как он тренируется по методике Брайанта и Дюранта перед драфтом

19-летний российский игрок Егор Дёмин рассказал, какими методами тренировок он пользуется перед драфтом Национальной баскетбольной ассоциации.

«Физические кондиции — один из ключевых элементов моей подготовки к драфту НБА. Мне удалось включить Sand Dune Park в Лос-Анджелесе в свою тренировочную программу. Это место, где готовились такие легенды, как Коби Брайант, Рассел Уэстбрук и Кевин Дюрант.

Благодарен за возможность тренироваться там, где великие спортсмены закладывали «базу», — написал Егор Дёмин в телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Егора Дёмина.

Напомним, 19-летний Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который в 2025 году состоится в ночь с 25 на 26 июня.