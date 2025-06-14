Бывший одноклубник Леброна раскрыл, когда Джеймс чувствует преимущество над соперниками

29-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» американец Д'Анджело Расселл, который ранее выступал в составе «озёрников», раскрыл, когда четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс чувствует своё преимущество над соперниками.

«Чувствую, что получаю большую пользу, когда просто слушаю его, наблюдал за ним. Возможно, даже на расстоянии. И мне хотелось очень сильно перенять у него стиль общения. Просто то, как он говорит.

И на площадке вы не можете относиться к нему как фанат. Но трудно сдержаться и не сказать что-то такое ему. [И если вы покажете такое отношение к нему] Леброн увидит и подумает: «Буду атаковать», — приводит слова Расселла портал The Sports Rush.