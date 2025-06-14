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11 очков Клюдниковой и 3 очка Косу помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

11 очков Клюдниковой и 3 очка Косу помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»
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В Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата женской Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местная «Миннесота Линкс» встречалась с «Лос-Анджелес Спаркс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:78.

Самой результативной в составе победителей стала Нафиза Кольер, набравшая 32 очка, совершившая восемь подборов и отдавшая шесть результативных передач. Российская баскетболистка Мария Клюдникова провела на паркете 14 минут, набрав 11 очков, совершив пять подборов и отдав одну передачу. Анастасия Косу за три минуты игрового времени набрала три очка и отдала одну передачу.

В составе гостей 20 очков набрала Келси Плам.

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