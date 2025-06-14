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Гомельский: не могу включить Пистиолиса в пятёрку сильнейших тренеров Европы

Гомельский: не могу включить Пистиолиса в пятёрку сильнейших тренеров Европы
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему пока не может включить главного тренера московского ЦСКА Андреаса Пистиолиса в пятёрку сильнейших европейских специалистов в данный момент.

«Из тех тренеров, которые работают в Европе и не достигли возраста тренерского расцвета, Пистиолис является одним из сильнейших. Однако в Европе по-прежнему работает группа тренеров, которые превосходят Пистиолиса по возрасту, а значит, и по опыту. Не могу включить его в пятёрку сильнейших, но с уверенностью могу сказать, что он движется в нужном направлении», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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