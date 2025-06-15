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«Знаю последние переписки». Гордон ответила, есть ли вина в смерти Тиммы на Седоковой

«Знаю последние переписки». Гордон ответила, есть ли вина в смерти Тиммы на Седоковой
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Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон высказала мнение, что доля вины в смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы есть и на его бывшей жене Анне Седоковой. Тимма скончался в декабре прошлого года в Москве. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство.

«Сейчас я ей больше сочувствую. Даже не столько из-за Яниса Тиммы, потому что считаю, человечески какая-то доля вины на ней, вероятно, есть, потому что я знаю, о чём были последние переписки Яниса», – сказала Екатерина шоу «В гостях у Ханги».

Напомним, Гордон определённое время была адвокатом семьи Тиммы, однако позже приняла решение отказаться от дела.

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