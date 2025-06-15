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Президент ЦСКА Ватутин: серия за третье место в Единой лиге должна быть

Президент ЦСКА Ватутин: серия за третье место в Единой лиге должна быть
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин выразил уверенность в том, что серия за третье место в Единой лиге должна продолжить существование.

«Нам приходилось в ней участвовать в 2023-м, поверьте, мы отнеслись к этим матчам со всей серьёзностью. Бронзовая награда имеет свой вес, игрокам интересно за неё бороться, хоть и обидно уступать в полуфинале. Потому, полагаю, серия имеет право на жизнь. Всё-таки награды, пускай и бронзовые, ты выигрываешь, а серебро тебе просто вручают. Наверное, можно дискутировать, до скольких побед должна быть эта серия, но как факт она должна быть», — приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».

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