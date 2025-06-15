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Юрист Гордон раскрыла, почему отказалась от дела скончавшегося баскетболиста Тиммы

Юрист Гордон раскрыла, почему отказалась от дела скончавшегося баскетболиста Тиммы
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Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон рассказала, почему приняла решение отказаться от дела латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который скончался в декабре прошлого года в Москве. По словам Гордон, в какой-то момент она поняла, что не сможет удовлетворить желание родственников Тиммы.

«Я поняла, что от меня ждут того, что я дать не могу. Я полагаю, что по уголовной статье Анну преследовать смысла нет. Доведения до самоубийства там не будет, по моему мнению», – сказала Екатерина шоу «В гостях у Ханги».

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба ей позвонить.

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