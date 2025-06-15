Гордон оценила шансы семьи Тиммы отсудить имущество у Седоковой

Бывший адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Екатерина Гордон поделилась мнением о шансах родственников спортсмена в деле с его бывшей женой Анной Седоковой. Ранее сообщалось, что близкие Тиммы пытаются отсудить у певицы часть имущества, которое было приобретено во время её проживания с Янисом в пользу сына игрока от первого брака.

«Анна ничего не оформляла на себя. Поэтому даже свидетели, у которых они дома сидели, покупая в ипотеку жильё, например, в «Алых парусах», удивились, каким образом она ничего не оформила на себя. А значит, биться не за что. Она хитрый человек, но несчастный глобально. А когда сиси завянут, что дальше?» — сказала Гордон в шоу «В гостях у Ханги».

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: