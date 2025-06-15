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Гордон категорично ответила, является ли смерть Тиммы уголовным делом

Гордон категорично ответила, является ли смерть Тиммы уголовным делом
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Известный юрист и общественный деятель Екатерина Гордон высказала мнение, что уголовной составляющей в смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы нет. По версии следствия, спортсмен совершил суицид. Родственники Яниса предполагают, что до самоубийства его могли довести.

«Есть человеческая её, вероятно, какая-то вина перед ним, потому что так или иначе приехал мальчик, отказавшийся от своей карьеры, вкладывавший в неё деньги, которые непонятно куда делись, и наследники не получат тоже ничего.

И вот чисто по-человечески каким образом при ней он упал до такого дна и без копейки умер, это, наверное, вопрос. Но это не уголовное дело», — сказала Гордон в шоу «В гостях у Ханги».

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