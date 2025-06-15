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Названы клубы НБА, в которые Кевин Дюрант хочет перейти — Шэмс Чарания

Названы клубы НБА, в которые Кевин Дюрант хочет перейти — Шэмс Чарания
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался о будущем лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта, окончательно назвав клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которые Дюрант хотел бы перейти.

«Майами», «Сан-Антонио» и «Хьюстон» являются приоритетными вариантами для обмена Кевина Дюранта. В последние дни представители клубов НБА были проинформированы, что именно этим трём командам Дюрант готов дать долгосрочные обязательства.

Дюрант находится на завершающем году контракта с зарплатой $ 54,7 млн на сезон-2025/2026, и руководство «Санз» дало понять шести–восьми клубам, проявляющим серьёзный интерес, что готово совершить сделку, которая будет наилучшей для франшизы, даже если она не соответствует предпочтениям самого Дюранта, желающего перейти в «Майами», «Сан-Антонио» или «Хьюстон», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Следить за обменами:
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
Live
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
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Новости. Баскетбол
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