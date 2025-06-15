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Шей повторил достижение Леброна и Карри, набрав 15 очков за четверть в финале НБА

Шей повторил достижение Леброна и Карри, набрав 15 очков за четверть в финале НБА
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:104 (2-2).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 35 очков (12 из 24 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые; 10 из 10 — штрафные), три подбора и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, Гилджес-Александер стал всего третьим игроком в истории финальных серий плей-офф, которому удалось набрать не менее 15 очков в четвёртой четверти победного матча. До него этого добивались только Леброн Джеймс и Стефен Карри.

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