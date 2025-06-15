Шей повторил достижение Леброна и Карри, набрав 15 очков за четверть в финале НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:104 (2-2).

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 35 очков (12 из 24 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые; 10 из 10 — штрафные), три подбора и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, Гилджес-Александер стал всего третьим игроком в истории финальных серий плей-офф, которому удалось набрать не менее 15 очков в четвёртой четверти победного матча. До него этого добивались только Леброн Джеймс и Стефен Карри.